Тюменская студентка выиграла iPhone X на краеведческой викторине

Фото из группы Вконтакте "Тюменская весна"

Студентка первого курса Тюменского государственного медицинского университета Дарья Дмитриева правильно ответила на вопрос о выдающемся нефтянике Викторе Муравленко в ходе викторины "Тюмень – она моя" и получила в подарок сертификат на смартфон IPhone X.

"Не ожидала, что выиграю такой приз. Мне очень повезло! Телефон, скорее всего, подарю родителям", - прокомментировала радостная девушка.

Площадка фестиваля "Тюменская весна" у школы №92 одна из самых больших. Викторина здесь проходит сразу на двух сценах, к каждой – очередь желающих поучаствовать. В торговых рядах с тюменской продукцией также не протолкнуться, пишет ИА "Тюменская линия".

Юный горожанин Владимир Мараков выиграл блендер. Вопрос достался довольно сложный: нужно было вспомнить автора французского романа, где есть строчки о Тюмени. Это Жюль Верн. По словам мамы Владимира, сын очень любит читать. Нужный подарок мальчик вручил родителям.

Еще одним счастливым обладателем мобильного телефона стал индивидуальный предприниматель Эдуард Ахметов. Он участвовал в викторине на площадке в районе школы № 93 на ул. Широтной, правильно ответил на вопрос про основоположника сибирского краеведения - Петра Словцова.

Более 8 тыс. 600 подарков выиграли участники викторины "Тюмень – она моя". Знатоки родного края получили 1 тыс. 505 блендеров, 1 тыс. 662 чайника и 5 тыс. 456 фенов.

Краеведческая викторина в рамках фестиваля "Тюменская весна" продлится до 20:00. Выигранные подарки можно будет получать в течение месяца.