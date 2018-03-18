Тюменцы пожаловались в избирком на очереди в избирательные участки

жители Тюменской области показывают высокую явку на выборах президента. Активность населения превышает показатели 2012 года. Об этом сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Явка в Тюменской области достаточно высока с самого утра. По состоянию на 10:00 18 марта 2018 года в выборах президента РФ на территории юга Тюменской области приняли участие более 16,81 % избирателей. В 2012 году она составляла 13 процентов, отметил Халин.

Лидируют по явке избирателей являются Омутинский, Аромашевский, Голышмановский районы. По области нет явки ниже 11 процентов. По Тюмени цифры - в среднем 12%.

По словам председателя избиркома, процесс выборов в регионе проходит в нормальной, спокойной обстановке. Обращения тюменцев связаны с тем, что на участках много людей.

"Мы получили два обращения от граждан — они жалуются на очереди на избирательных участках, люди даже предлагают перейти на онлайн-голосование", - уточнил Игорь Халин.

Также Избирком зафиксировал два обращения по другим поводам. В одном случае жаловались на заклеенный глазок видеофиксатора в школе 63, города Тюмени. Во втором, на конфликт среди избирателей в тюменской школе 22. Оба случая не подтвердились. так, в 63 школы видеофиксация была не установлена в принципе.

Напомним, избирательные участки работают до 20:00. После избирательные комиссии приступят к подсчету голосов. На избирательных участках сегодня также работают международные наблюдатели – из Казахстана, Польши и Германии.

Предварительные итоги голосования будут обнародованы уже в понедельник, 19 марта.