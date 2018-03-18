Тюменская молодежь подключилась к голосованию

12:21 18 марта 2018
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Продолжение: Тюменцы пожаловались в избирком на очереди в избирательные участки

Реальная картина сегодняшнего дня Тюмени - очереди за бюллетенем в избирательную комиссию.

По словам председателя Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Ивана Романчука, рост явки избирателей в этот час обусловлен двумя факторами: право отдать свой голос за будущего президента страны привело на избирательные участки сразу несколько возрастных категорий населения.

В полдень на участках наблюдаются контрастные по возрасту потоки людей, отмечает Романчук: вместе с пожилыми гражданами на избирательные участки начала массово прибывать тюменская молодежь.

Последнее его, как эксперта, тоже радует. "У нас выросло и сформировалось поколение молодых людей, которые серьезно относятся к своему праву выбора будущего главы государства", - поделился он впечатлениями.

Что касается работы наблюдателей на сегодняшних выборах, то по их информации обстановка спокойная, никаких нарушений не зафиксировано.

Теги: избиратели , избирательная кампания , молодежь , Президентские выборы , явка
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