Алексей Кучеров: Мы приедем к каждому, кто хочет исполнить свой гражданский долг

Наблюдатель Общественной палаты Российской Федерации Алексей Кучеров сообщил журналистам, что на 10:00 в избирательные комиссии поступило 23 заявки для голосования на дому. В течение дня до 19:00 инвалиды, пожилые люди или те, у кого нет возможности попасть на избирательный участок, могут позвонить и оставить заявку, чтобы к ним выехали на дом. Избирательная комиссия рассматривает заявку и дает согласие.

"Мы приедем к каждому, кто хочет исполнить свой гражданский долг. В присутствии членов избирательной комиссии и наблюдателей человек заполняет соответствующее заявление и получает бюллетень для тайного голосования, опускает его в специальный ящик, который мы вскроем вечером, когда закончится голосование. Сегодня мы выбираем будущее своей страны, будущее России, поэтому каждый должен исполнить свой долг", - подчеркнул Алексей Кучеров.

Среди тех, кто сегодня смог проголосовать на дому, - 97-летняя жительница Тюмени, мать четверых детей Августина Зарубина. Долгие годы она работала учителем математики, а затем директором сельской школы в Армизонском районе, была членом избирательной участковой комиссии. Исполнить свой гражданский долг, проголосовать на выборах важно для всех людей, живущих в России, считает долгожительница.