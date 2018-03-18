В Тюмени на избирательных участках образовались очереди

На тюменских избирательных участках настоящий ажиотаж. И, по словам председателя Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Ивана Романчука, явка избирателей продолжает расти.

Сейчас на избирательные участки идут люди 30 лет и старше. Очень активны пенсионеры. "Те, кто уже не один раз принимал участие в выборах президента, ответственно относятся к праву голоса и стараются в первые утренние часы посетить избирательные участки", - поясняет Романчук и добавляет, что молодежь на участки обычно приходит во второй половине дня.

С утра наблюдатель побывал на нескольких избирательных участках в Тюмени и поддерживает связь с наблюдателями общественного движения "За честные выборы" в других населенных пунктах области, сообщает "АиФ. Тюмень".

"Никаких реальных нарушений на местах работы избирательных комиссий зафиксировано не было. На сайте "Голос" прошла публикация о нескольких нарушениях, но это фикция. Ничего подобного на территории Тюмени не было. Выборы проходят в штатном режиме. По информации независимых наблюдателей никаких происшествий нет", - подчеркнул Романчук.