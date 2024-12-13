Тюмень концертом в честь Дня Конституции собрала 700 тысяч рублей на благотворительность

Приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации благотворительный концерт прошел в Тюмени 12 декабря, его организаторами стали коллективы тюменских национальных общественных объединений при поддержке администрации города. По итогу для помощи бойцам собрано более 700 тысяч рублей.

Участники мероприятия также плели сети, изготавливали шевроны, сувениры и писали письма солдатам.

"Концерт стал ярким примером того, как Тюмень объединяется для достижения общей цели — приближения победы. Жители города не остаются в стороне: они активно участвуют в сборе средств, плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, а также шьют и вяжут теплые вещи для наших защитников. Эта поддержка и забота, которую мы оказываем нашим воинам, действительно очень важны для них", - сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил бизнес-сообщество, руководителей коллективов и предприятий, общественные организации и всех неравнодушных жителей Тюмени за посильный вклад в проект "Тюмень для фронта".