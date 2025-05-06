Сбер 9 мая приглашает тюменцев на праздничный концерт  

Сбербанк приглашает жителей и гостей города Тюмени на праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится 9 мая у главного здания банка по адресу ул. Рижская, д.61 с 13 до 14 часов.
В программе концерта: выступления творческих коллективов, выставка ретро-автомобилей и инкассаторской техники, мастер-классы, работа сервиса по отправке открыток родным и близким от 2ГИС. Также для участников концерта будет организована полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу с горячим чаем.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Мы рады пригласить тюменцев и гостей города на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Четвертый год подряд сотрудники Сбера совместно с партнерами выступают с творческими номерами, которые трогают сердца людей и напоминают о героическом прошлом нашей страны. Для зрителей мы подготовили георгиевские ленточки. Также в преддверии праздника черно-желтый символ воинской славы можно получить во всех офисах Сбера. Присоединяйтесь к празднованию и разделите с нами радость этого великого дня!
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