Сбер 9 мая приглашает тюменцев на праздничный концерт

Сбербанк приглашает жителей и гостей города Тюмени на праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится 9 мая у главного здания банка по адресу ул. Рижская, д.61 с 13 до 14 часов.



В программе концерта: выступления творческих коллективов, выставка ретро-автомобилей и инкассаторской техники, мастер-классы, работа сервиса по отправке открыток родным и близким от 2ГИС. Также для участников концерта будет организована полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу с горячим чаем.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: