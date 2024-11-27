Любители классики могут уже спланировать себе лето

Тюменское концертно-театральное объединение заявило о старте продаж билетов на один из популярных опен-эйр фестивалей Тюменской области - "Лето в Тобольском кремле".

Основной концерт, как и в этом году, будет открывать фестиваль, он состоится 5 июля. До конца ноября на билеты действует скидка. Информации о программе концерта и ее хедлайнерах пока нет, но организаторы обещают, что "фестиваль вновь сможет удивить поклонников".