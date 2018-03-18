Очереди на тюменских избирательных участках продвигаются быстро

В Тюмени зафиксирована высокая явка на выборы президента РФ. На избирательных участках горожане наблюдают очереди, однако они движутся быстро.

Как рассказал председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Иван Романчук, специалисты на избирательных участках Тюмени оперативно обслуживают население.

"Если вы видите очередь на избирательном участке, то не переживайте: она идет быстро. Чтобы выполнить гражданский долг, потребуется около 10 минут. Стоящие перед вами 30-40 человек занимают очередь не к одному человеку, выдающему бюллетени, а расходятся по специалистам, курирующим дома. Поэтому все происходит оперативно", - прокомментировал Иван Романчук.

В Тюменском региональном отделении Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" отметили, что выборы в Тюмени проходят без нарушений. Очереди свидетельствуют не о проблемах в организации, а об активной гражданской позиции тюменцев.