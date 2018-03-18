Иван Романчук: Голосование в Тюменской области проходит без нарушений

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На сайте "Карта Нарушений на Выборах" сообщается, что в Тюмени зафиксировано одиннадцать нарушений на выборах. Однако о ситуация с обращениями, отраженными на данном ресурсе, неоднозначная.

Как отмечалось ранее, ресурс только фиксирует подобные сообщения, сами же факты не проверяются - любая заявка появляется на нем без проверки достоверности информации, для подтверждения от заявителя не требуется доказательств, подтверждающих документов или фото. Это выяснили накануне выборов пользователи соцсетей. Так, тюменец отправил сообщения о якобы допущенных нарушениях, через некоторое время появились на сайте, хотя в них упоминаются несуществующие в городе школы, магазины и так далее. По мнению пользователя, ресурс на деле оказался не более чем конвейером фейков.

Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Иван Романчук в течение дня посещает различные избирательные участки и находится на постоянной связи с коллегами. Эксперт подчеркивает: выборы президента РФ в Тюменской области проходят с соблюдением всех законных требований.

"В Тюмени поступило несколько заявлений на некорректную работу камер, установленных на избирательных участках. Сообщалось, что камеры не охватывают расположение урн на следующих избирательных участках: № 2133, № 2115, № 2274, № 2219, № 2001, № 2018", - рассказал он.

Сразу после поступления заявлений охват видеонаблюдения проверен территориальными координаторами корпуса "За честные выборы" через сайт Nashvybor2018.ru Представители ситуационного центра корпуса лично выезжали с проверкой на избирательные участки.