Иностранный наблюдатель отметил, что выборы в Тюмени проходят по закону и при высокой явке избирателей

17:17 18 марта 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com
Продолжение: Тюменцы установили новый рекорд по явке на выборы

Каких-либо нарушений при проведении выборов президента России иностранные наблюдатели от стран Союза независимых государств в Тюмени не выявили. Об этом заявил "Тюменской линии" руководитель миссии наблюдателей от СНГ, представитель Республики Казахстан Данияр Исаев.

"Мною были обследованы восемь избирательных участков: один - в центре Тюмени, и семь в других районах города. Обстановка везде спокойная, избиратели воодушевлены. Говорить о каких-то нарушениях оснований нет, все предусмотренные российским законодательством процедуры соблюдаются в полном объеме", - сообщил руководитель миссии иностранных наблюдателей.

Наблюдатель также отметил, что явка избирателей на участки сегодня достаточно высокая.

Президент региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев  сообщил, в казахской общине насчитывается 20 тысяч человек, все они активно участвуют в главных выборах страны, а на выборы приходят большими семьями - бабушки, дедушки, дети и внуки.

Теги: голосование , избирательная кампания , Казахстан , Президентские выборы
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