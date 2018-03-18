Выборы в Тюменской области: явка избирателей превысила 60%

Фото ИА "Тюменская линия"

Явка избирателей в Тюменской области на выборах президента России по данным на 15:00 18 марта составила 61,27%. В абсолютных цифрах это 648 936 человек, сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

На пресс-конференции, посвященной выборной кампании, Игорь Халин рассказал, что лидерами голосования являются Омутинский, Ишимский, Голышмановский районы, где явка достигла 75%. В областной столице к 15:00 на голосование пришло 56% избирателей.

"Явка продолжает расти. Настроение у тюменских избирателей приподнятое, люди продолжают идти на избирательные участки. Видеонаблюдение функционирует в нормальном режиме. Замечание поступило из одного участков, оно оперативно устранено", - прокомментировал председатель облизбиркома.

Напомним, избирательные участки будут открыты для голосования 18 марта до 20:00. Предварительные итоги по выборам президента России будут озвучены уже 19 марта.