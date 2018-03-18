Игорь Халин: Не все наблюдатели от кандидатов в президенты ведут себя корректно на выборах

Некоторое наблюдатели, представляющие кандидатов в президенты РФ, выборы которого проходят 18 марта, ведут себя корректно. Этот факт отметил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

По словам председателя облизбиркома, в Восточном административном округе Тюмени наблюдатели от одной партии заявили, что им неудобно наблюдать за порядком с мест, которые им предложили. Своими высказываниями они мешали работать членам комиссии, поэтому полиции пришлось вмешаться в ситуацию. "С людьми поговорили, рассказали о порядке и инцидент был исчерпан", - сообщил Халин.

Еще две жалобы наблюдатели подали из-за того, что им не дали изучить списки избирателей. С этим вопросом разбираются, подчеркнул руководитель избиркома.

Наблюдатели одного кандидата сочли, что сведения о сокрытии им ряда счетов при подаче документов при регистрации, являются антиагитацией. Однако эта жалоба, скорее всего, останется без рассмотрения.