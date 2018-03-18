Тюменцы установили новый рекорд по явке на выборы

Тюменцы показали рекордную явку на выборы. Самым активным городским районом стал Восточный административный округ. К 15:00 здесь проголосовали 58,59% избирателей. Об этом сообщил председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Иван Романчук.

По данным ЦИК, к 15:00 в Тюменской области проголосовало 61,27% избирателей. Явка на избирательные участки позитивно отличается от данных по президентским выборам 2012 года.

"Явка избирателей в хорошем смысле слова удивила своей массовостью. Люди продолжат активного посещать избирательные участки и голосовать. При этом сейчас мы видим представителей всех возрастных категорий, - отмечает Романчук. Как ранее сообщал эксперт, нарушений в ходе голосования наблюдатели не выявили.

Иван Романчук отмечает, что участие в выборах для каждого гражданина являются важным событием в жизни. В частности, первые в его личной жизни президентские выборы сыграли решающую роль в выборе профессионального пути. "Благодаря своему первому голосованию в девяностые годы я окончательно выбрал будущую профессию: стал юристом. И с того времени ни разу не пропускал ни одни выборы. Учитывая, что я защитил кандидатскую диссертацию по конституционному праву, участие в выборах для меня не просто личный принцип. Это значит намного больше", - рассказал он.