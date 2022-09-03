В Тюменской области три дня подряд фиксируется более тысячи новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в регионе выявлено 1 043 случая заболевания (всего с начала пандемии - 211 435), в том числе у 155 детей, госпитализированы 37, выздоровели 916 (за весь период - 197 781).

На ИВЛ находится 5 пациентов из общего числа заболевших, 8 335 человек остаются под медицинским наблюдением. В стационарах развернуто 160 коек, из них свободно 19,5%.

В предыдущие два дня сообщалось о 1052 и 1078 новых больных, госпитализированы 50 и 46, выздоровели в это время 507 и 783, один умер - информация об этом отражена на сайте сптокоронавирус.рф в статистике за 2 сентября.

Напомним, что режим ограничений продлен в Тюменской области до 1 октября, губернатор рекомендовал все пользоваться защитными масками в многолюдных местах и при проездке на общественном транспорте.