Моор поручил увеличить тестирование на коронавирус и обеспечить ревакцинацию

17:17 29 июля 2022
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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе губернатор Тюменской области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования населения на коронавирус и обеспечить своевременную ревакцинацию, сообщает информцентр правительства региона. 

По данным регионального опрерштаба, за стуки в области проведено 2 138 лабораторных исследований (всего 4 104 453). С начала вакцинации прививки поставили 1 244 467, полный курс прошли 1 126 933.

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