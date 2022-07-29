Моор поручил увеличить тестирование на коронавирус и обеспечить ревакцинацию

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе губернатор Тюменской области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования населения на коронавирус и обеспечить своевременную ревакцинацию, сообщает информцентр правительства региона.
По данным регионального опрерштаба, за стуки в области проведено 2 138 лабораторных исследований (всего 4 104 453). С начала вакцинации прививки поставили 1 244 467, полный курс прошли 1 126 933.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru