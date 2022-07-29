Тюменская область продлила режим ограничений по коронавирусу до 1 сентября

Антиковидные ограничения, действующие в Тюменской области, продлеваются до 1 сентября 2022 года включительно. Новые запреты пока не вводятся.

"Решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба сегодня, 29 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", - сообщает информационный центр правительства.

Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, также пользоваться антисептиками и равакцинироваться от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.