Тюменская область продлила режим ограничений по коронавирусу до 1 сентября

16:56 29 июля 2022
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Продолжение: Моор поручил увеличить тестирование на коронавирус и обеспечить ревакцинацию

Антиковидные ограничения, действующие в Тюменской области, продлеваются до 1 сентября 2022 года включительно. Новые запреты пока не вводятся.

"Решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба сегодня, 29 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", -  сообщает информационный центр правительства. 

Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, также пользоваться антисептиками и равакцинироваться от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.

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