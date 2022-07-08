Тюменский Роспотребнадзор отменил обязательную вакцинацию от covid-19

Обязательная вакцинация, введенная в Тюменской области в октябре 2021 года, отменена в связи со стабилизацией эпидобстановки и "отнесением региона к третьему (низкому) уровню активности эпидемического процесса COVID-19", сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

С 18 октября 2021 года проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавируса было обязательным для граждан старше 18 лет, работающих в учреждениях и организациях любых форм собственности: в сфере высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта; в сфере обслуживания, в том числе торговля, общепит, банки, гостиницы, почта; транспорт и такси, аэропорты, автовокзалы и станции; в сфере бытовых услуг. Привиться от коронавируса также должны были госслужащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники МФЦ, клиринговых компаний, вахтовики и призывники.

Ранее уже был отменен обязательный масочный режим, снята большая часть ограничений, разрешено проведение массовый мероприятий не только на улицах. но и в помещениях, однако режим повышенной готовности продлен 1 августа.