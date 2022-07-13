В Тюменской области в четыре раза больше выявлено новых случаев коронавируса за сутки

18:00 13 июля 2022
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По данным Оперштаба по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 49 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 192 361), днем ранее сообщалось о 12 новых больных.

За сутки выздоровел 21 человек (за весь период - 187 773), 2 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), 217 человек остаются под медицинским наблюдением. Из развернутых в стационарах 30 коек свободны 3. Проведено 3 016 лабораторных исследований (всего 4 069 799).

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