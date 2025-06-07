Девочке с ежедневными приступами эпилепсии помогли тюменские врачи

В психоневрологическое отделение детского стационара ОКБ №2 поступила девочка, страдающая эпилепсией с 7 месяцев. Несмотря на применение различных схем терапии, заболевание прогрессировало, пациентка потеряла способность к самостоятельному передвижению, ухудшились речь, память и способность к самообслуживанию.

"В последние три года приступы у ребенка возникали через день, при этом 1-2 раза в месяц приходилось ее госпитализировать и оказывать реанимационную помощь. На базе психоневрологического отделения ОКБ №2 ребенку провели полный объем предхирургического обследования. Междисциплинарный консилиум принял решение о проведении микрохирургической каллозотомии", - рассказала заведующая психоневрологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Ольга Клименко.

Каллозотомия не излечивает пациента полностью, но облегчает приступы эпилепсии.

Такая операция была выполнена впервые в Областной клинической больнице №2 при взаимодействии с Центром Неврологии (г.Москва). Именно в московской клинике тюменский нейрохирург Даниил Нигинский освоил необходимую технику.

"Используя микрохирургические техники, нейронавигацию и интраоперационный мониторинг, мы смогли зайти между полушариями, сохранив сосуды и не повредить мозговую ткань", - рассказал Даниил Нигинский.

Операция прошла успешно, девочка восстановилась до исходного неврологического статуса. В послеоперационном периоде приступов не отмечалось, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).