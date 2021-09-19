На фестивале "Тюменская осень" работает полевая кухня

В рамках фестиваля "Тюменская осень" волонтеры угощают тюменцев гречневой кашей с мясом и горячим чаем из полевой кухни, пишет "КП.Тюмень".

"Мы развернули "полевую кухню" в еще в 8 утра, чтобы каждый тюменец смог угоститься в такую холодную осеннюю погоду. Накладываем порционно и всем. Если кто-то хочет добавки, конечно, не отказываем. Жители не стесняются, подходят, кормят и своих детей тоже. Судя по отзывам, им нравится, - рассказал волонтер фестиваля "Тюменская осень" Андрей Губарев.

По словам Андрея, каша и чай всегда горячие, посуда одноразовая, есть антисептики и вообще соблюдаются все меры по профилактике заболеваний. Сами волонтеры работают строго в специальной форме и по санитарным нормам. На их головах красуются поварские шапочки, на лице - медицинская маска. Руки спрятаны в одноразовые резиновые перчатки. Образ дополняют зеленые и жёлтые фартуки, а также дутые поварские нарукавники.

"Приятно, что ребята раскладывают еду в таком виде. Уж точно ни один волосок не упадет, и не проскользнет ни одна бацилла. Каша вкусная, пушистая такая, прям как надо. Горячий чай тоже порадовал, самое то пить его в промозглую погоду, - поделилась мнением о полевой кухне возле поликлиники №12 Татьяна Кононова.

В течение всего дня кухни будут бесплатно угощать тюменцев на многих площадках города. Посмотреть, где находятся ближайшие "точки питания", можно на официальном сайте фестиваля.