У фестиваля "Тюменская осень" еще много подарков для горожан

В четвёртой суперигре викторины в рамках фестиваля "Тюменская осень" ведущий и член комиссии достали из супербокса 30 карточек участников и 4 из них принесли победу своим обладателям. Остальные участники получили поощрительные подарки, сообщает об итогах очередного телевыпуска "Тюменское время".

Суперигра прошла сегодня в 11:00 на местном телеканале, за правильные ответы на вопросы два участники получили два iPhone, одни наушники и автомобиль.

Викторина в рамках фестиваля "Тюменская осень" на канале "Тюменское Время" сегодня пройдет еще дважды: в 17:00 и 20:00. У организаторов в запасе еще более 2400 призов, среди них 15 телефонов, 18 станций "Яндекс", 66 ручных пылесосов и12 пылесосов-роботов, 11 микроволновок, 20 кофемашин, более тысячи чайников, столько же утюгов и 25 парогенераторов.