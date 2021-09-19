Солистка ансамбля "ЯромилЪ" вышла замуж во время "Тюменской осени"

Участница фестиваля "Тюменская осень", солистка фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" Евгения Нелаева вышла замуж 18 сентября. Коллектив ансамбля поздравил молодоженов концертом, пишет "Тюменская линия".

По словам руководителя ансамбля Русланы Лосевой, с начала фестиваля "Тюменская осень" вокалисты выступают на площадке у драмтеатра, развлекая прохожих и случайных зрителей композициями, которые бытовали в Тюменской области несколько веков назад, и современными песнями. Горожане с радостью подхватывают знакомые мелодии и подтанцовывают.

Концерты проходят с 11 до 17 часов и длятся по полчаса.