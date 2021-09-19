Более половины избирателей Тюменской области уже приняли участие в голосовании

Явка в Тюменской области на выборы в Госдуму и областной парламент по данным на 15:00 составила 51,38 %, проголосовали 585 587 человек, сообщил председатель Избиркома Тюменской области Игорь Халин.

В Тюмени на участки пришли 230 159 или 39,93% избирателей. Лидерство по явке в городах по-прежнему у Ишима - 68,76%. В Заводоуковске в выборах приняли участие 60,72%, в Ялуторовске - 56,63% и в Тобольске - 51,09%.

В Избирком поступило пять обращений о нарушениях, проверки по них проходят в территориальных избирательных комиссиях, отметил Халин.