Волонтеры помогут тюменцам проголосовать за проекты благоустройства городских территорий

В Тюмен готовят добровольцев к проведению голосования за дизайн-проекты территорий для благоустройства. Обучающий практикум состоится для кураторов волонтерских объединений проекта "Формирование комфортной городской среды".

В обучении примут участие около 100 человек. Добровольцам презентуют мобильное приложение для проведения голосования, дизайн-проекты благоустройства городских территорий и расскажут о правилах и тонкостях проведения опроса. После обучения сервис установят на устройства волонтеров.

С 26 апреля по 30 мая в общественных местах города, включая площадь 400-летия Тюмени, Цветной бульвар и торговые центры, с помощью приложения волонтеры помогут жителям сделать свой выбор на платформе онлайн-голосования 72.gorodsreda.ru.