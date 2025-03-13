Сотрудникам аккумуляторного завода в Тюмени предложили выбрать название новому скверу

Сотни работников Тюменского аккумуляторного завода в свой обеденный перерыв присоединились к опросу: выражали мнение о концепции сквера, посвященного участникам СВО, и определялись с названием для будущей общественной озелененной территории.

Волонтеры гимназии № 1 Варвара Устьянцева и Роман Аверин предлагали тюменцам пройти анкетирование как на бланках, так и с помощью личных смартфонов.

Для ребят это уже второй опрос, до этого они помогли проголосовать гимназистам, их родителям и педагогам в стенах родной школы.

Новый сквер появится на пересечении улиц Камышинской – Герцена, недалеко от учебного учреждения. На территории будет предусмотрено место для проведения торжественных памятных мероприятий, мемориальная зона, зона для прогулок. В будущем сквере можно будет увидеть русский лес с его березами, ивами и елями, а также расходящиеся от символической упавшей слезы круги, которые превратятся в круги благоустройства и пешеходные артерии. Планируется создать "Капсулу времени", "Зону блиндажа" с вымощенным понтонным покрытием.

В гимназии № 1 хранят память о выпускнике — погибшем участнике специальной военной операции старшем лейтенанте Алексее Долгушине. Он был награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу" и "За воинскую доблесть". На втором корпусе, по адресу: ул. Краснодонская, 61, – размещен портрет тюменского героя.

Сегодня интересы нашей страны на СВО защищают коллеги и родственники работников аккумуляторного завода. У прошедшего опрос немногословного Игоря Степановича там находятся друг и коллега. Он считает, что такая территория, где будет храниться память о героях нашего времени, нужна городу.

В последнее время в Тюмени создается много интересных территорий. Игорю Степановичу этой зимой удалось оценить оформление сквера Добровольцев, что в районе Московского тракта. Его торжественно открыли прошлой осенью. Гимназисты Варвара и Роман не раз были в сквере у дома № 21 по улице Республики и в сквере Леонида Згерского.

В ближайшие выходные волонтеры снова будут готовы помочь жителям пройти опрос, работая в самых оживленных местах города. Информация о сквере также представлена на сайте администрации города.