Руслан Кухарук поблагодарил тюменцев за участие в развитии городской среды

Тюмень, вместе с Сочи и Грозным, возглавила рейтинг самых благоприятных для жизни городов России с населением от 250 тысяч до миллиона человек. Индекс качества городской среды, который складывался за счет успешной реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", вовлеченности жителей в принятие решений по благоустройству города, оценивало Министерство строительства Российской Федерации по итогам 2020 года.

Средний индекс по городам Тюменской области составил 204 балла. Тюмень набрала наивысшие 225 баллов. Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил всех, кто участвует в реализации нацпроекта, ии поблагодарил тюменцев, которые активно включались в процесс обсуждения проектов благоустройства территорий.

Глава муниципалитета призвал горожан с 26 апреля по 30 мая принять участие в голосовании на онлайн-платформе 72.gorodsreda.ru и выбрать дизайн-проекты для пяти территорий Тюмени для благоустройства в 2022 году. Удобнее всего это будет сделать через учетную запись на портале "Госуслуги".

"В Тюмени реализуется нацпроект "Жилье и городская среда", поэтому все вместе мы будем принимать участие в голосовании за проекты, которые лягут в основу проектной документации на благоустройство территорий в 2022 году. В голосование включаются общественные организации, жители. Опрос смогут пройти юные тюменцы, кому уже исполнилось 14 лет, – напомнил Руслан Кухарук.