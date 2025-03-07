В ТЦ Тюмени 9 марта пройдет опрос горожан по проекту сквера СВО

В воскресенье, 9 марта, в крупных торговых центрах Тюмени волонтеры будут рассказывать жителям города о концепции сквера СВО, который обустроят в створе улиц Герцена и Камышинской и фиксировать их мнения относительно проекта.

Напомним, инициатива создания сквера на месте снесенного долгостроя была озвучена губернатором в августе, с того времени в городе идет активное обсуждение концепции нового пространства с разными фокус-группами, теперь до 18 марта горожане могут ее поддержать на портале "Я решаю!". 6 марта глава города Максим Афанасьев обсудил работу с волонтерами.

"Встретился с волонтерами, которые в предстоящее воскресенье выйдут в крупные торговые центры для изучения общественного мнения и будут рассказывать о концепции сквера, посвященного героям специальной военной операции. Мне важно, чтобы ребята понимали: эта работа – их вклад в современную историю развития города. Мы планируем, что к 18 марта уже получим максимально прозрачную информацию о мнениях жителей города относительно проекта будущего сквера, а также его названия", - прокомментировал встречу Афанасьев.

Начать реализацию проекта власти намерены в этом году.