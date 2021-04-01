В тюменском сквере установили танк

В сквере Пограничников жилого района Казарово появился танк Т-54. Экземпляр военной машины приобрели в Кургане у частного предпринимателя и доставили в Тюмень. В следующем году сквер благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
В сквере установлены мемориальный комплекс и выставка боевых машин и в целом сохранится патриотическая атмосфера, но нет эстетически выразительных элементов благоустройства, нет зонирования территории, а покрытие дорожек требует ремонта. Как будет выглядеть в обновленном варианте - решат сами тюменцы.
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С 26 апреля по 30 мая жители Тюмени, а также Ишима смогут выбрать понравившиеся дизайн-проекты, разработанные для преображения общественных и озелененных территорий в 2022 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Голосование пройдет на платформе 72.gorodsreda.ru.
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