В тюменском сквере установили танк

Фото из группы "Ветераны пограничники Тюменской области" в "ВКонтакте", https://vk.com/vpto72

В сквере Пограничников жилого района Казарово появился танк Т-54. Экземпляр военной машины приобрели в Кургане у частного предпринимателя и доставили в Тюмень. В следующем году сквер благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В сквере установлены мемориальный комплекс и выставка боевых машин и в целом сохранится патриотическая атмосфера, но нет эстетически выразительных элементов благоустройства, нет зонирования территории, а покрытие дорожек требует ремонта. Как будет выглядеть в обновленном варианте - решат сами тюменцы.

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С 26 апреля по 30 мая жители Тюмени, а также Ишима смогут выбрать понравившиеся дизайн-проекты, разработанные для преображения общественных и озелененных территорий в 2022 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Голосование пройдет на платформе 72.gorodsreda.ru.