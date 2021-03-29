228 тюменцев станут волонтерами общероссийского голосования за проекты благоустройства

С 26 апреля по 30 мая 2021 года в регионах пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства общественных пространств и территорий рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Онлайн-голосование позволяет опросить максимальное число людей, однако не у всех регионов есть возможности для запуска таких сервисов. Поэтому, чтобы помочь как можно большему количеству граждан участвовать в жизни своих городов, в этом году в России будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно пройдет на специальной платформе za.gorodsreda.ru и в один и тот же для всех регионов срок — с 26 апреля по 30 мая.

В Тюменской области к команде волонтеров проекта по единому голосованию благоустройства территорий присоединились 228 человек. Они будут рассказывать горожанам о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будет развиваться город. Помимо этого, они помогут жителям проголосовать упрощенно, "на месте" — для этого у волонтеров будет облегченная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона. Доступ к платформе онлайн-голосования откроется в апреле(vk.cc/bZ7hqB). По его итогам благоустроят территории по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин:

Мы получили почти 32,4 тыс. заявок на волонтерское участие, хотя планировали набрать только 13 тыс. человек. Такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для наших граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих родных городов. Добровольцы окажут неоценимую поддержку — благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто.

Чтобы городская среда отвечала запросам жителей и бизнеса, она должна формироваться с учетом их мнения, все проекты должны отбираться совместно с горожанами. Только они знают, чего именно не хватает в их населенных пунктах, какие зоны города должны получить новый ухоженный вид в первую очередь. Вовлечение граждан в решение таких вопросов дает стимулы развитию местной экономики и отвечает запросам жителей, ведь появляется та инфраструктура, которую они действительно ждали.

Волонтерские штабы создаются в каждом субъекте Российской Федерации. Руководитель волонтерского штаба входит в состав региональной рабочей группы в каждом субъекте страны, сообщается на сайте Минстроя.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. В Тюменской области проекты будет реализованы в Ишима и областной столице. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты этих и других общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

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