Активность тюменцев поможет сделать город комфортнее

08:08 02 апреля 2021
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Благоустройство свободных пространств и реконструкция существующих территорий – стали трендом развития городов. Ключевым фактором в этой работе является широкое обсуждение проектов с тюменцами и профессиональными сообществами архитекторов и экологов, отметил заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.

Тюменцы смогут повлиять на изменение территорий в городе, приняв участие в выборе одного из вариантов дизайн-проектов благоустройства территорий, которые реализуют по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 72.gorodsreda.ru

Теги: #ГородаМеняютсяДляНас , благоустройство , голосование , городская среда
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