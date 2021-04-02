Активность тюменцев поможет сделать город комфортнее

Благоустройство свободных пространств и реконструкция существующих территорий – стали трендом развития городов. Ключевым фактором в этой работе является широкое обсуждение проектов с тюменцами и профессиональными сообществами архитекторов и экологов, отметил заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.

Тюменцы смогут повлиять на изменение территорий в городе, приняв участие в выборе одного из вариантов дизайн-проектов благоустройства территорий, которые реализуют по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 72.gorodsreda.ru