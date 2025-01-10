Тюменской елке нужны голоса для выхода в топ-10 новогодних красавиц России

12:38 10 января 2025
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В соцсети "ВКонтакте" до 19 часов 11 января проходит онлайн-голосование за "Ёлку России — 2024". Участвуют 58 регионов, Тюменская область представлена елкой с пешеходной улицы Дзержинского. Вошедшие в топ-10 будут отмечены призами.

С 25 декабря в субъектах Российской Федерации проходил региональный отбор новогодних ёлок, украшенных изделиями местных мастеров и отражающих локальную идентичность. Украшением тюменской елки стали махровый ковёр, игрушки с тюменской домовой росписью и элементы тюменской деревянной резьбы.

Проголосовать за елку Тюмени можно тут. На момент публикации новости за нее отдали голоса около полутысячи человек.

Теги: городская среда , елки , креативные индустрии , министерство строительства и ЖКХ , ремесло
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