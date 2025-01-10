Три пассажира и водитель пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Тюмень-Омск

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области устанавливают обстоятельства ДТП с микроавтобусом, которое случилось сегодня на 63-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск.

По предварительным данным, микроавтобус, в котором по маршруту Тюмень-Сладково ехали 10 пассажиров, въехал в металлический столб, затем съехал в кювет и опрокинулся. Ранения получили трое пассажиров: 6-летний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48-ми лет и 46-летний водитель микроавтобуса.

Сейчас сотрудники технического надзора Госавтоинспекции выясняют характер перевозки. По предварительным данным областной Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель автобуса при обгоне грузовика не справился с управлением транспорта.