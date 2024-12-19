В читальне "Конторы пароходства" помогают обзавестись домашними питомцами

Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства».

До 13 января в мультицентре "Контора пароходства" пройдет акция поддержки бездомных животных "Ёлка с хвостиком". Украшенную фотографиями подопечных приюта "Лучший друг" ель стоит в читальне мультицентра на втором этаже.

Познакомиться с анкетами собак и кошек, найти среди них верного друга или узнать, как поддержать приют, приглашают всех желающих. Чтобы забрать понравившегося кота или собаку, нужно сделать фото игрушки с его изображением и отправить сотрудниками приюта.

В приюте "Лучший друг" находится 127 собак и кошек, он существует благодаря добровольным пожертвованиям неравнодушных людей и деятельности волонтеров. Внести посильный вклад в работу приюта может любой желающий: пожертвовать средства на проживание животных, привезти корм, лекарства или стать волонтером.

Акция "Ёлка с хвостиком" является частью проекта "По любви" от молодежных команд и пространств Тюмени, сообщили в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства".