Во время школьных каникул ожидается рост мошенничества

Увеличение свободного времени у школьников делает их легкой мишенью для злоумышленников. Мошенники используют поддельные мобильные игры, социальные сети и все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов, чтобы обмануть детей.

По данным "Лаборатории Касперского", количество атак на Android-устройства российских пользователей, где вредоносные файлы маскируются под популярные детские игры, возросло почти на 60% в первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Речь идет о подделках под такие игры, как Minecraft, Roblox, Brawl Stars и Genshin Impact. Кроме того, число атак, в которых злоумышленники выдают зловредное ПО за чит-коды, увеличилось почти в 3 раза.

Злоумышленники также используют модификации популярных игр для распространения вредоносного ПО. Например, загрузчик Necro для Android может скачивать и запускать другие вредоносные компоненты на зараженных устройствах, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Основной вектор заражения Android-смартфонов — приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. Злоумышленники также активно рассылают вредоносные программы через мессенджеры, используя различные приманки. Рекомендуем сохранять бдительность и не предоставлять приложениям доступ к конфиденциальным данным без необходимости. Установка защитного решения на мобильное устройство поможет минимизировать риски заражения", — рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин.