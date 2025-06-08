Семейный фестиваль шахмат провели в Ишиме

Семейный праздник, объединенный увлечением шахматами, состоялся в Арт-галерее Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.
"Семейный шахматный фестиваль" был организован в рамках проекта Центра развивающих игр "Территория шахмат" - "Семейные шахматные традиции". Это проект-победитель конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2025 году субсидий из бюджета города Ишима.
В шахматном турнире приняли участие десять семей, а также прошли соревнования по шахматам для ребят из Ишима и Ишимского района.
В заключение праздника древней интеллектуальной игры организаторы подвели итоги фестиваля и организовали выставку работ участников конкурса "Рисуем шахматы всей семьей".
По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.
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