Семейный фестиваль шахмат провели в Ишиме

Семейный праздник, объединенный увлечением шахматами, состоялся в Арт-галерее Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.

"Семейный шахматный фестиваль" был организован в рамках проекта Центра развивающих игр "Территория шахмат" - "Семейные шахматные традиции". Это проект-победитель конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2025 году субсидий из бюджета города Ишима.

В шахматном турнире приняли участие десять семей, а также прошли соревнования по шахматам для ребят из Ишима и Ишимского района.

В заключение праздника древней интеллектуальной игры организаторы подвели итоги фестиваля и организовали выставку работ участников конкурса "Рисуем шахматы всей семьей".

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.