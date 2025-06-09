Тюменские медиаспециалисты отправятся на форум "ШУМ"

12 августа в Калининградской области стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "ШУМ" платформы "Росмолодежь.Форумы". Программа события направлена на поддержку молодых специалистов в этой сфере: журналистов, PR-специалистов, создателей контента и блогеров.

Форум пройдет в четвертый раз и соберет 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов из России. Участники смогут пообщаться с лидерами индустрии, повысить свои навыки создания контента, поработать с опытными коллегами и вдохновиться на новые медиапроекты.

Участников ожидает четыре образовательных заезда:

— "ШУМ.Медиацентр" (с 12 по 18 августа) — предназначен для активистов студенческих и молодежных медиацентров, а также молодых специалистов, для которых создание контента — это не просто работа, а призвание. Программа будет ориентирована на опыт действующих медиакоманд в сфере молодежной политики и образования. Регистрация открыта до 15 июня.

— "ШУМ.Эксперименты в медиа" (с 22 по 27 августа) — для молодых медийщиков от 14 до 17 лет. Участники будут развивать свои навыки и создавать качественный контент. Заезд пройдет при поддержке Движения Первых. Зарегистрироваться можно до 15 июня.

— "ШУМ.Профессии" (с 1 по 6 сентября) — подойдет действующим пресс-секретарям, создателям контента, журналистам, блогерам и руководителям медиаслужб. Программа посвящена развитию ключевых профессий в сфере медиа и журналистики. Регистрация доступна до 1 июля.

— "ШУМ.Сообщество" (с 9 по 14 сентября) — для партнеров, экспертов и участников программ центра "ШУМ". Событие станет стартовой площадкой для новых проектов, которые объединят профессионалов медиа и журналистики. Подать заявку можно до 1 июля.

В ходе форума жители и гости региона смогут посетить лекции экспертов и принять участие в культурных мероприятиях. Важной частью станет деловая программа, направленная на формирование диалога между представителями медиа из государственной, общественной и бизнес-сфер. Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС "Молодежь России".