В Тюменской области формируют архив об участниках спецоперации

Государственный архив Тюменской области и филиал фонда "Защитники Отечества" приступили к формированию уникального фонда документов, посвящённых участию жителей региона в специальной военной операции.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является пополнение Архивного фонда Российской Федерации документами, которые предоставляет филиал фонда. В этот список входят переданные личные документы участников специальной военной операции и их близких, а также материалы, предоставленные общественными объединениями и волонтерами.

На вечное хранение в архив можно передать биографические справки, фотографии, видеоматериалы и статьи о героях Тюменской области и их подвигах. Цель работы — увековечить память о тех, кто проявил мужество и героизм, жертвуя своей жизнью ради защиты интересов Родины, отмечают в филиале фонда "Защитники Отечества".

Госархив принимает документы от всех участников специальной военной операции, их родственников, волонтёров, представителей общественных организаций и благотворительных фондов. Сотрудники архива готовы выехать на дом к семьям военнослужащих, чтобы помочь им собрать свои архивы для передачи на хранение.