В Тюмени завели дело на управляющую компанию из-за ущерба в 23 млн рублей

В Тюмени по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по факту причинения управляющей компанией ущерба жильцам многоквартирников на сумму около 23 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверку провела ленинская прокуратура по коллективной жалобе граждан о нарушении их прав управляющей компанией. Установлено, что ресурсоснабжающие организации в связи с поставкой некачественного коммунального ресурса в ряд многоквартирных домов Тюмени вернули в управляющую компанию порядка 23 млн рублей, оплаченных за центральное отопление и горячее водоснабжение собственниками жилых помещений. Однако управляющая компания перерасчет не сделала и деньги жильцам домов не вернула.

Ситуация не изменилась даже после того, как прокуратура округа внесла представление директору компании. В связи с этим материалы проверки были переданы в полицию города для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам их изучения возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры округа.