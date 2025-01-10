Дело о дубайском шоколаде рассмотрели в тюменском суде

Фото пресс-службы Уральского таможенного управления

В Тюмени по решению Центрального райсуда у предпринимателя конфисковали 72 плитки дубайского шоколада, причиной этому стало нарушение правил ввоза товара в страну.

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области сообщили, что предприниматель в октябре 2024 года из-за границы привез товар в багаже, не указав его в пассажирской таможенной декларации. Административное правонарушение выявили на таможенном посту Аэропорта Рощино и завели дело. В судебном заседании мужчина с правонарушением согласился. Пояснил, что шоколад привез в качестве подарка родственникам, о том, что на него нужно было подавать декларацию не знал.

В Федеральной таможенной службе пояснили, что нарушителей было двое. Вместе они пытались ввезти из ОАЭ более 56 кг дубайского шоколада - 72 и 184 плитки шоколада общей стоимостью 940 тыс. рублей. По версии ФТС, мужчины признали, что сладости везли на продажу, но подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали.

В отношении второй партии шоколада суд пока не принял решение.