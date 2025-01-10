Директора частного детсада Тюмени обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о хищении более 2,5 млн бюджетных рублей, его фигурантом стала 52-летняя директор частного детского сада.

Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, руководитель детсада с июля 2019 года по октябрь 2023 года предоставляла в городской департамент образования документы на возмещение понесённых затрат с недостоверными сведениями об оказании услуг по образованию и содержанию детей, которые фактически детсад перестали посещать, и детей, которые его не посещали вовсе.

"В результате преступных действий бюджету города Тюмени причинен ущерб в на сумму свыше 2,5 млн рублей. В ходе расследования департаментом образования администрации Тюмени заявлен гражданский иск, в обеспечение которого на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу", - информирует пресс-служба облпрокуратуры.

Максимальное наказание по инкриминируемой женщине статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.