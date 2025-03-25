Бронзовые макеты разрушенных храмов планируют установить в Тобольске

В Тобольске ради сохранения памяти об утраченных православных святынях намерены установить макеты двух из четырех разрушенных в советское время церквей, голосование об этом провели в местных соцсетях.

С 1930 года в городе были закрыты, а потом разрушены Никольский, Ильинский, Благовещенский и Богоявленский храмы. По итогам голосования с в соцсетях решено установить бронзовый 3D-макет церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, которая располагалась на пересечении улиц Мира и Ершова. В 1917 году этот храм посещала семья императора Николая II, находившаяся в Тобольске. Исторический совет города Тобольска поддержал это решение. В августе макет храма высотой 1,4 метра появится на историческом месте. В перспективе рядом с туристско-информационным центром города Тобольска (переулок Розы Люксембург, 1) может быть установлен макет Богоявленской церкви.

Замглавы города Яна Зубова пояснила, что идея установить макеты на тех местах, где они когда-то стояли родилась из-за того, что горожане часто вспоминают об утраченных храмах, однако восстановить их невозможно.

Проект реализуется согласно программе развития города "Тобольск настоящий" по инициативе горожан администрацией города совместно с компанией "Сибур". "Одной из задач программы "Тобольск настоящий" является развитие и расширение туристического маршрута города. За счет представленной инициативы город приобретет дополнительную точку притяжения", – отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Напомним, в программе "Тобольск настоящий" также участвует правительство Тюменской области. Ее цель - сделать город комфортнее для местных жителей и привлекательнее для туристов, в задачи входит восстановление объектов культурного и исторического наследия, ремонт фасадов, благоустройство дворов, скверов, парков и площадей, строительство новых объектов досуга и творчества, создание современных рекреационных зон и т.д. Сейчас в городе реализуется около 30 проектов, включающих строительство новых культурных объектов, реставрацию объектов культурного наследия, благоустройство территорий.