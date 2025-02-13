Афанасьев рассказал, какие дворы в Тюмени благоустроят в 2025 году

В 2025 году в Тюмени планируют благоустроить 41 придомовую территорию, все преобразования проводятся с учетом мнения и пожеланий жильцов многоквартирников, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Работы будут включать капитальный ремонт (реконструкцию) инженерных сетей, устройство освещения, проезжей части, тротуаров, ливневой канализации, а также строительство детских и спортивных площадок. Сейчас ведётся подготовка к строительному сезону, и для нас очень важно, чтобы графики выполнения работ были своевременно составлены и утверждены. Это обеспечит чёткое соблюдение сроков и гарантирует высокое качество реализации всех проектов", - отметил глава муниципалитета.

По данным администрации города, в 2024 году комплексно благоустроено 57 дворовых территорий. Проектные решения были согласованы с собственниками квартир в домах, формирующих дворы. В результате создано 54 детские игровые площадки с установкой малых архитектурных форм, с песчаным и травмобезопасным покрытием, а также ограждениями; 36 площадок для занятия спортом; 37 площадок для размещения контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов; 1 204 парковочных места, в том числе 135 – для транспорта людей с ограниченными возможностями; 2,34 км ливневой канализации закрытого типа с подключением к городской сети; 178 дренажных и дождеприёмных колодцев.

Также был проведён демонтаж металлических гаражей и погребов, обустроены проезды, тротуары, газоны, выполнено наружное освещение, высажено 260 деревьев и 725 кустарников. Управляющие компании параллельно проводили ремонты крыш и подъездов.

Афанасьев отметил, что хоть в этом году дворов к ремонту запланировано меньше - объём работ превысит показатели предыдущего года. "Расширение масштаба благоустройства подчёркивает значимость этого направления и наше стремление к дальнейшему развитию городской инфраструктуры", - подчеркнул он.