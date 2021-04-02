В сквере Железнодорожников появится паровоз Черепановых

Фото департамента ЖКХ ТО, https://vk.com/public187401702

В Тюмени в сквере Железнодорожников планируют установить композицию "Паровоз Черепановых". К капитальному ремонту сквера приступят этой весной, территорию отремонтируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В четверг в управе Калининского административного округа обсудили предстоящее благоустройство сквера Железнодорожников. На встрече присутствовали представители Тюменского региона Свердловской железной дороги и ветеран РЖД Юрий Лысков. В сквере намерены установить скульптурную композицию "Паровоз Черепановых". На последней технической встрече обсудили сроки и способы монтажа арт-объекта.

В ходе капитального ремонта в сквере обновят дорожки, установят лавочки и урны, опоры освещения, построят площадку для выгула собак, высадят зеленые насаждения.

Фото департамента ЖКХ ТО, https://vk.com/public187401702

В целом в 2021 году в Тюмени будет благоустроено пять общественных пространств по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Территории выбрали сами горожане, проголосовав на портале "Я Решаю!". Помимо сквера Железнодорожников, преобразятся четыре зеленые зоны вблизи жилых домов по ул. Амурская, 68, ул. Щорса, 3, ул. Шиллера, 46 и ул. Мельникайте, 61Б-63.

Проголосовать за благоустройство территорий в 2022 году и выбрать понравившиеся для них дизайн-проекты тюменцы, а также жители Ишима, смогут с 26 апреля по 30 мая на онлайн-площадке 72.gorodsreda.ru