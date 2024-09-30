В центре Тюмени торжественно откроют сквер

Открытие обновленного сквера Леонида Згерского, расположенного у дома № 29 по улице Республики, состоится 2 октября в 18.30. Эту территорию благоустроили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в администрации города.

На территории установлен амфитеатр, сцена, выложена новая брусчатка с участком старинной мостовой. Там высажены крупномерные сортовые деревья и кустарниками, установлены оригинальные малые архитектурные формы, например, можно увидеть виолончель. На струнном инструменте когда-то играл участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Тюмени, заслуженный работник культуры, первый директор Тюменской филармонии, в честь которого названа общественная озелененная территория, Леонид Згерский.

В сквере реализован совместный проект управы Центрального административного округа и "Морфологии улиц": на стене Тюменской швейной фабрики создан уникальный паблик-арт.