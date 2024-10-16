В Тюмени обсуждают концепцию света героев СВО

16:30 16 октября 2024
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В Тюмени состоялось обсуждение концепции сквера героев СВО на пересечении улиц Герцена – Камышинской, идею создания которого в августе озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор, а горожане ее поддержали.

Встреча прошла во вторник с участием бойцов спецоперации и их родственников, общественников, архитекторов в центре стратегического развития "Сибирь". Цель мероприятия — собрать мнения и предложения от всех заинтересованных сторон относительно будущего наполнения территории, чтобы создать пространство, которое станет местом памяти и уважения к подвигу защитников Родины, сообщили в администрации города.

Теги: администрация Тюмени , благоустройство , СВО , сквер
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