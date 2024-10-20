Наполнение тюменского сквера Героев СВО обсудят с действующими бойцами

С предложением создать на месте снесенного долгостроя по ул. Герцена общественное пространство, посвященное военнослужащим спецоперации, выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Горожане активно поддержали идею – за нее высказались 99,8 % опрошенных, это более 5 тыс. человек.

Ключевые образы специальной военной операции станут отправной точкой при разработке концепции сквера Героев СВО в Тюмени.

Как будет выглядеть будущий сквер, обсудили в центре стратегического развития "Сибирь" при участии архитекторов, родных бойцов, общественников, областных и городских депутатов. Главная задача – создать место, наполненное глубоким смыслом: памятное, узнаваемое, востребованное.

Так, директор тюменского детско-юношеского центра "Град" Эдвард Гиносян обратил внимание, что сквер Героев СВО - не парк развлечений. Несущими смыслами, по его словам, здесь должны быть память и уважение к подвигу соотечественников. Чтобы определить конкретные образы СВО, которые будут воплощены в виде архитектуры, подсветки, озеленения, малых форм, Эдвард Гиносян предложил обратиться к действующим военнослужащим. "Переговорим с парнями. Сквер должен быть местом, которое наполняет молодежь чувством гордости и уважения", - сказал он.

Как отметил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, сквер Героев СВО станет продолжением большой работы по увековечиванию памяти земляков, сообщает Тюменская линия.