В России за 2020 год вырос индекс качества городской среды

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки Индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов. Таким образом, общее количество городов с благоприятной городской средой достигло 375. Это на 18 городов больше, чем планировалось достигнуть по плану федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Сразу 23 региона со средним значением Индекса от 181 балла включительно показали в 2020 году рост качества городской среды выше, чем планировалось федеральным проектом. Этими регионами стали Белгородская, Ивановская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Тюменская, Ярославская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Адыгея, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Москва и Санкт-Петербург. Положительная динамика, в частности, отмечена по сервисам и уровню доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленению и доступности для граждан озелененных территорий, освещению и уровню внешнего оформления городского пространства, количеству точек притяжения для населения.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин:

Перед нами стоит важная цель, поставленная Президентом России, по улучшению комфортности городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Мы должны обеспечить не только количество, но и качество застройки. Индекс нам в этом эффективно содействует для мониторинга за ситуацией, и Минстрой, ДОМ.РФ совместно с регионами проводят большую работу для его подсчета. В кризисный год, несмотря на все трудности, средний индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 городов против 299 в прошлом году. Повышение значения индекса — это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов. Необходимо и далее комплексно решать задачи повышения качества жизни россиян, что найдет свое отражение в Индексе.

В 2020 году Индекс был подсчитан для 1116 российских городов. При этом комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе — доля таких городов составила 33,6%. К 2024 году, согласно федеральному проекту, их станет в два раза больше: плановый показатель — 60% городов с благоприятной городской средой от общего числа.

Прирост городов с благоприятной средой сверх плана на 2020 год произошел благодаря Татарстану (+3 города), Московской и Калужской областям (по 2). Плюс один к плану дали Белгородская, Воронежская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тульская областям, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Адыгея и Башкортостан.

Среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2020 год составило 177 баллов (прирост 4% к плану 2019 года) при плановом значении 176 баллов (4%). К 2024 году этот показатель должен составлять уже не менее 212 баллов.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров:

Большинству субъектов удалось достичь хороших результатов. В немалом числе регионов мы видим работу по синхронизации национальных проектов, которая приносит отличный результат. Также можно отметить и готовность к переходу в "цифровую среду" — наши города готовы работать с онлайн-сервисами, социальными сетями, чтобы стать более открытыми для своих жителей и туристов. Уверен, что в следующих годах мы увидим рост Индекса в том числе благодаря запуску нового проекта — общероссийской платформы по голосованию за благоустройство, которая значительно упрощает участие граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды.

"Повышение более чем на 4% среднего значения Индекса в 2020 года — это общая заслуга слаженной работы всех регионов. Мы убедились в том, как важно иметь комфортную среду рядом со своим домом, на примере сложного прошедшего года. Анализируя данные, стоит отметить возросшее количество сервисов и услуг, что помогает концепции 15-минутного города. Также реализованные проекты благоустройства, в том числе разработанные Фондом ДОМ.РФ, существенно подняли порядок индикаторов во многих городах. Это позитивные тренды, которые стоит в дальнейшем поддерживать", — заявил заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ", генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Один из критериев Индекса — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. Именно граждане создают запрос на определенные территории. Только они знают, что именно им необходимо для комфортной жизни, чего им не хватает в городе в целом или рядом с домом. Диалог с жителями и обсуждение с ними ключевых решений позволяет создавать действительно востребованные общественные пространства, повышает экономическую привлекательность территорий.

Широкое вовлечение горожан в процессы, связанные с повышением качества городской среды, способно оказать влияние на преобразования по любому из индикаторов. Поэтому, чтобы упростить и систематизировать опрос граждан, дать россиянам во всех регионах страны возможность принимать участие в благоустройстве, в 2021 году запускается общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства.

Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. Жители Тюменской области с перечнем всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе и перечнем дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший, могут ознакомиться на онлайн-платформе 72.gorodsreda.ru. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство.