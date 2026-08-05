Аэрация при очистке речной воды повышает качество питьевой воды, заявили в ТИУ

Эксперты Тюменского индустриального университета подтвердили эффективность технологии аэрации при очистке речной воды после лабораторных испытаний проб воды из реки Туры.

Эксперты воспроизвели реальную технологическую цепочку, которая сегодня применяется на Метелёвских сооружениях, и подтвердили необходимость в первую очередь насыщения исходной воды кислородом и дали дополнительные рекомендации по дозированию реагентов на каждом этапе подготовки речной воды.

Завкафедрой инженерных систем и сооружений (ИСиС) ТИУ Ольга Сидоренко:

Водоканал отреагировал правильно в сложившейся ситуации. В процессе лабораторного моделирования мы подтвердили возможности снижения запаха воды в процессе очистки. Совместно со специалистами тюменского водоканала произвели расчеты по внедрению непроектной установки подачи воздуха.

По словам Ольги Сидоренко, предварительная аэрация воды становится катализатором естественных процессов самоочищения.