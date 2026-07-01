Тюменские врачи восстановили Героя РФ Владимира Шарпатова после инсульта

Легендарный советский и российский летчик гражданской авиации, командир экипажа, сбежавшего из Кандагара, успешно прошел реабилитацию после второго инсульта - 30 июля 86-летнего тюменца выписали из ОКБ №2, сообщает депздрав.

Будучи на даче, Владимир Ильич заподозрил первые признаки инсульта – его правая рука стала неметь и потеряла силу. Осознавая, что происходит, он позвонил семье и вызвал скорую помощь.

"Меня оперативно доставили в ОКБ №2. Повезло оказаться именно здесь. Очень внимательный персонал, в палате всегда чисто. В здравии и хорошем настроении покидаю больницу. Выражаю сердечную благодарность лечащему врачу Елене Пономаревой, начальнику регионального сосудистого центра ОКБ №2 Алене Брутян, медсестрам и всем работникам учреждения", – отметил бывший летчик.

Сразу после выписки Владимир Ильич направился по собственным делам. С учетом рекомендаций врачей планирует плавно возвращаться к общественной работе, проводить время с семьей и готовиться ко Дню Тюменской области.

Это уже второй инсульт, с которым столкнулся легендарный летчик – впервые недуг настиг его в 2021 году. Но проблемы со здоровьем не заставили его отказаться от любимого дела. Несмотря на возраст, Владимир находит силы, чтобы снова подниматься в воздух, выполняя тестовые полеты в качестве второго пилота.

"Многие симптомы, которые мы игнорируем, приводят к неприятным последствиям. Всем советую соблюдать рекомендации врачей и, самое главное - вести здоровый образ жизни", – обратился к землякам Владимир Шарпатов.